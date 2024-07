Crisi Denso, niente licenziamenti: via ai contratti di solidarietà Firmato l’accordo nella sede di Confindustria

Firmato l’accordo nella sede di Confindustria per evitare i licenziamenti alla Denso di Pianodardine: contratti di solidarietà fino a marzo per 338 dipendenti e mobilità incentivata. "Abbiamo messo una toppa - dichiara il segretario Fismic Giuseppe Zaolino - a fronte di una crisi che resta particolarmente forte". Sullo sfondo resta aperta la vertenza degli staff leasing. "Anche qui c'è bisogno di uno scatto in avanti di tutti. Lì'idea con Confindustria e Federmeccanica è di sistemarli in qualche azienda dell'alta Irpinia del comparto metalmeccanico, perché non si sentano lavoratori di serie B". Ed è un periodo difficile anche per stellantis l’azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali di aver allungato la durata dei contratti di solidarietà a mirafiori fino al 31 dicembre 2023. decisione che potrebbe avere ripercussioni anche su Pratola Serra. "Potrebbero esserci problemi anche da noi anche se sui veicoli commerciali siamo più tutelati. In ogni caso si tratta di un raffreddore ma non di una bronchite".