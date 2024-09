Raccolta differenziata ad Avellino, percentuale oltre il 65% ma si punta al 70% Tali dati confermano l’andamento verso l'obiettivo ambizioso posto dal Comune

L’obiettivo minimo del 65% di raccolta differenziata previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania (L.R. n. 14 del 26/05/16, Art. 6) è già stato raggiunto: ad agosto u.s. si rileva una percentuale nella misura del 65,77% ca. Tali dati, tenuto conto anche dell’affluenza stagionale del periodo estivo, confermano l’andamento verso l’obiettivo ambizioso posto dal Comune di Avellino di raggiungere il 70% entro il 2025, allineandosi agli obiettivi della più recente normativa nazionale: le scelte progettuali proposte da Grande srl potranno peranto consentire di raggiungere tale valore minimo del 70% di %RD già al primo anno di gestione.

Centro comunale di raccolta e centro del riuso pienamente operativi.

I dati di raccolta si avvalgono anche dei risultati avuti a seguito dell’apertura del nuovo Centro Comunale di Raccolta e del Centro del Riuso, situati in Via Nuova Consortile, località Pianodardine a partire dallo scorso 15 luglio, offrendo un servizio fondamentale per tutti i cittadini. Si ricorda che i centri sono aperti entrambi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, eccetto i giorni festivi. Il nuovo Centro Comunale di Raccolta è il luogo ideale per i cittadini per conferire anche oggetti ancora funzionanti che non si utilizzano più e che, per loro caratteristiche, non rientrano di solito nella raccolta porta a porta: elettrodomestici, mobili, giocattoli, che possono avere una nuova vita grazie al Centro del Riuso e dopo essere stati opportunamente riparati e igienizzati, sono messi a disposizione di altri cittadini.