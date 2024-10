Avellino: crisi automotive, a rischio il futuro di 4mila metalmeccanici Questa mattina la manifestazione davanti la prefettura

I sindacati e i lavoratori sono scesi in piazza per difendere l'occupazione e rilanciare il futuro dell'industria dell'auto in Italia, a partire dai siti Stellantis. Davanti alla Prefettura di Avellino, il sit-in di protesta organizzato da Fismic/Confsal, Uglm/Ugl e Aqcf in difesa dei lavoratori del settore dell'automotive della provincia di Avellino. Una mobilitazione che ha visto la partecipazione del sindaco di Avellino Laura Nargi, per testimoniare il proprio sostegno ai metalmeccanici irpini. Questa mattina, infatti, i rappresentanti delle sigle sindacali hanno voluto consegnare al Prefetto di Avellino Rossana Riflesso un documento da trasferire al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni allo scopo di esprimere la preoccupazione dei 4mila addetti della provincia di Avellino che vivono il disagio degli ammortizzatori sociali e la preoccupazione per un futuro incerto. Crisi automotive in Irpinia, a rischio il futuro di 4mila lavoratori: