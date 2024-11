Avellino, inaugura la nuova sede di Confcommercio: al fianco dei commercianti Oggi pomeriggio il taglio del nastro con il prefetto Rossana Riflesso

Ha inaugurato la nuova sede di Confcommercio di Avellino. Situata al centro della città si propone di essere sempre al fianco dei commercianti, in un futuro migliore rispetto alla crisi che stanno vivendo in questo momento storico. Oreste La Stella, presidente provinciale di Confcommercio Distretto di Avellino, ha sottolineato l'importanza simbolica e operativa del trasferimento nella nuova sede. "Le piccole attività, in particolare nei centri storici, stanno soffrendo a causa di due fattori principali: i costi di gestione eccessivamente elevati e la concorrenza spietata del commercio online, che non rispetta le stesse regole che i piccoli imprenditori devono seguire".

Il taglio del nastro della sede di via Barone a cura del prefetto Rossana Riflesso e dell'Abate Guariglia. Presente all'inaugurazione anche l'onorevole Gianfranco Rotondi che ha voluto evidenziare il ruolo strategico di Confcommercio in questo frangente. "La nuova sede rappresenta un segnale di speranza per la città e per il commercio avellinese, che sta attraversando un periodo di difficoltà generale. Le modalità di acquisto e i cicli economici sono cambiati, ma un'associazione forte come Confcommercio è un punto di riferimento per guidare la transizione".