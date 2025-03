Indennità di pronto soccorso 2023, "Meno fondi dall"Asl: segnalato in Regione" La ripartizione 2023, il Nursind: se l'Asl non risponde segnaleremo anche alla Corte dei Conti

"L'ASL di Avellino ieri ha pubblicato la delibera n. 305 con cui ha rideterminato i fondi contrattuali recependo l' incremento dell' indennità di pronto soccorso per l' anno 2023. La Regione Campania infatti ha assegnato all' Azienda di via degli imbimbo, per il predetto anno, 280mila euro anziché i 104mila euro stabiliti con l' accordo regionale del 15 marzo 2023. Esaminando nel merito la delibera abbiamo riscontrato che l' ASL ha aumentato i Fondi di appena 66mila euro quando in realtà doveva risultare un incremento di 176mila euro. In sintesi, a nostro parere, risulterebbe una sottrazione di 109mila euro che devono essere destinate al personale sanitario dei pronto soccorso di Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi. Abbiamo inviato stamane una diffida all' Azienda e abbiamo segnalato l' anomalia alla Regione. In caso di assenza di risposte procederemo a segnalare il tutto alla Procura Regionale della Corte dei Conti.". Così Romina Iannuzzi segretario provinciale Nursind.