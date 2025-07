L'avellinese Ercole de Vito tra i 40 giovani under 40 più promettenti d'Italia È tra le giovani promesse del mondo manageriale, imprenditoriale, dell'innovazione e dello sport

Come ogni anno, anche per il 2025, la rivista Fortune Italia ha pubblicato la classifica dei 40 giovani under 40 più promettenti d’Italia e tra le giovani promesse nel mondo manageriale, imprenditoriale, dell’innovazione e dello sport, nella categoria top manager, c'è l'avellinese classe '86, Ercole de Vito.

"Esempio di competizione, passione e spirito collaborativo"

"Laureato in giurisprudenza alla Luiss di Roma, è Chief Operating Officer (COO) presso ICC Italia, il Comitato italiano della Camera di commercio internazionale. Ercole è oggi uno dei volti più attivi nel panorama dello sviluppo sostenibile, in particolare nel settore agroalimentare. - si legge nella nota diffusa - Sviluppa strategie di advocacy a sostegno delle imprese italiane, portandone le istanze sui principali tavoli europei e facilitando il dialogo tra pubblico e privato. Per ICC Global, Ercole ha ideato l’Agri-food initiative, progetto internazionale che mira a promuovere pratiche di sostenibilità e innovazione lungo tutta la filiera agroalimentare per 300 aziende in 30 Paesi diversi.

Forte di queste esperienze internazionali nel creare sinergie tra attori pubblici e privati, Ercole ha saputo portare lo stesso spirito collaborativo anche sul territorio nazionale. Nel 2019 fonda Legami di Networking (NetLeg), una community professionale che riunisce oltre 8.000 persone tra Roma e Milano, diventata un punto di riferimento per il networking trasversale e la condivisione di competenze. Con una visione internazionale ma radici ben salde nel tessuto culturale italiano, Ercole rappresenta un esempio di come competenza, passione e spirito collaborativo possano fare la differenza a livello globale".