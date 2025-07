Marinelli: al commercio e alla comunità locale servono riferimenti istituzionali Confesercenti: incertezza e confusione dannosi per tutti

“Il commercio avellinese e irpino attraversa una fase delicata e sta compiendo notevoli sforzi, mettendosi in rete e guardando in avanti, per uscire dallo stallo nel quale si trova, a causa della crisi generale dell’economia e dei problemi strutturali del territorio.

Il ruolo dei Comuni e la stabilità amministrativa, a cominciare dalla città capoluogo, è quindi fondamentale per costruire un percorso di ripresa”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“Senza entrare nel merito della dialettica politica locale - continua il dirigente dell’associazione di categoria - riteniamo che si debbano compiere gli sforzi necessari per garantire un riferimento istituzionale al mondo delle attività di impresa e più in generale alle parti sociali, per evitare che gli sforzi compiuti sinora non vengano vanificati.

In generale, auspichiamo che nei luoghi della rappresentanza democratica, chi è chiamato a compiere scelte importanti tenga conto dei problemi dei cittadini, del mondo produttivo e dei lavoratori e che a guidarli siano ragioni di ordine generale e non solamente di parte o di rivalsa personale, nell’interesse della comunità.

Per quanto ci riguarda, siamo assolutamente rispettosi della funzione che svolgono i rappresentanti istituzionali e quindi seguiamo con grande attenzione il dibattito interno all’amministrazione di Avellino e i possibili sviluppi, consapevoli delle ricadute che possono determinare.

Confidiamo pertanto nel senso di responsabilità di ognuno, sapendo che la città può crescere soltanto se vi è uno sforzo congiunto nel raggiungimento degli obiettivi prioritari e che situazioni di incertezza e confusione non possono che nuocere a tutti i settori della vita civile e alle realtà produttive”.