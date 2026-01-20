Grano duro, Cia agricoltori Italiani Campania: "Garantire equità e trasparenza"

Positivo il via alla Cun. Il commissario regionale Fusco: "Importante risultato confederale"

Grano duro: Cia agricoltori Italiani Campania, positivo il via alla Cun. Garantire equità e trasparenza . Il commissario regionale Fusco: "Importante risultato confederale. Ora necessaria un’operatività rapida ed efficace"

Avellino.  

Cia Campania accoglie con favore l’istituzione della commissione unica nazionale (Cun) per il grano duro, strumento fondamentale per favorire maggiore trasparenza e ragionevolezza nella formazione dei prezzi.

Positiva la firma del decreto da parte del Mafaf e del ministero delle Imprese e del made in Italy, che rappresenta un importante risultato dell’azione confederale di Cia-agricoltori italiani.

“Per la Campania, ed in particolare per le aree cerealicole dell’Irpinia, del Sannio e dell’Alto Casertano”, spiega il commissario regionale Carmine Fusco “il tema del prezzo del grano duro è centrale per la tenuta economica di centinaia di aziende agricole.

Si tratta di territori dove la coltivazione del grano rappresenta non solo una produzione strategica, ma anche un presidio ambientale e sociale”.

Da anni Cia è impegnata in una battaglia ferma e costante per il riconoscimento del giusto prezzo ai produttori, per la tutela del Made in Italy e per la difesa del reddito agricolo. In Campania, queste criticità sono aggravate da costi di produzione sempre più elevati, dall’aumento dei fattori energetici e da quotazioni spesso non in linea con la qualità del prodotto conferito.In una fase segnata da una profonda crisi produttiva, la piena operatività della Cun diventa ora una priorità.

È indispensabile che lo strumento entri rapidamente a regime, garantendo equità, trasparenza e riferimenti di prezzo certi, soprattutto a tutela dei produttori delle regioni meridionali.

La Cun, insieme a granaio Italia e ai contratti di filiera, può rappresentare un tassello decisivo per rafforzare la filiera grano-pasta, valorizzando il grano duro campano e sostenendo una produzione di qualità che contribuisce in modo significativo all’eccellenza dell’agroalimentare nazionale.

Cia Campania continuerà a vigilare affinché le nuove misure si traducano in risultati concreti per le imprese agricole del territorio.

