Menarini, Fruncillo e Zecchino: "Dal ministro Urso un impegno concreto". "Il Governo Meloni al fianco dei lavoratori e delle aree interne"

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, Ines Fruncillo, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Ettore Zecchino, esprimono soddisfazione per gli impegni assunti dal Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sulla vertenza Menarini.

"L’incontro con le rappresentanze sindacali e la decisione di convocare entro l’estate il tavolo di monitoraggio presso il Mimit confermano un metodo di governo fondato sulla responsabilità, sul dialogo e sulla concretezza. È un segnale importante per i lavoratori e per il futuro produttivo dell’Irpinia, che testimonia la costante attenzione del Governo Meloni verso le crisi industriali e la tutela del Made in Italy.»

"La visita del Ministro Urso - proseguono Fruncillo e Zecchino - ha assunto un significato che va oltre la vicenda Menarini. L’inaugurazione della casa del made in Italy e la successiva firma del tricolore con la comunità di Fratelli d’Italia raccontano, infatti, una visione coerente: identità, impresa e appartenenza sono i pilastri sui quali costruire il futuro della Nazione".

"Accogliamo con favore anche il richiamo del ministro agli enti territoriali affinché facciano la propria parte. Le aree interne non possono più essere considerate periferiche. Purtroppo, negli ultimi anni, la Regione Campania non ha saputo tradurre in azioni concrete gli impegni assunti verso questi territori, che continuano a pagare ritardi sul piano industriale, infrastrutturale e occupazionale".

"Fratelli d’Italia, nel solco tracciato dalla visita odierna del Ministro Urso, continuerà a lavorare affinché questo percorso produca risultati sempre più concreti".