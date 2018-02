Forza Italia, inaugurata la sede di Lauro Foglia: impegno sempre più forte per l'Irpinia

L’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia nel comune di Lauro ha fatto registrare una straordinaria partecipazione, non solo da parte della comunità lauretana ma anche di tante persone provenienti dai comuni del Vallo.

Sono stati accolti con entusiasmo, ieri sera, il candidato alla Camera per il collegio uninominale Avellino, Pietro Foglia; il senatore Cosimo Sibilia, capolista nella lista proporzionale; e Ines Fruncillo, candidata al proporzionale sempre per la Camera dei Deputati.

A fare gli onori di casa, il coordinatore cittadino di Forza Italia, nonché vice sindaco di Lauro, Rossano Boglione.

Richiamando l’attenzione degli intervenuti sullo slogan scelto per questa campagna elettorale

“Impegnarsi per il territorio è un dovere”, Pietro Foglia ha ricordato come la sua vicinanza alle comunità lauretana e del Vallo in generale non sia mai mancata, da Consigliere regionale e poi anche come presidente della Commissione regionale Agricoltura e, infine, in qualità di presidente del Consiglio regionale della Campania. Una vicinanza che si è tradotta in azioni concrete, affrontando sempre in prima persona le problematiche che si sono presentate, come nel caso della struttura della Protezione Civile nel comune di Lauro o, tanto per citarne solo due, la questione del riutilizzo della Casa di Cura “Il Parco degli Ulivi”. Il candidato ha anche sottolineato la particolare attenzione posta nella castanicoltura con azioni concrete e mirate che hanno dato i frutti di cui altri oggi menano vanto.

“Vi chiedo di valutare – ha detto Foglia – quando e come altri candidati di altre forze politiche, hanno mostrato una reale attenzione a questo territorio, anche essendo nelle condizioni di poterlo e di doverlo fare, avendo ricoperto ruoli istituzionali a vari livelli. Il mio non è semplicemente uno slogan – ha insistito, poi, Pietro Foglia -, il mio impegno, noto fino a oggi, proseguirà e anche con maggiore attenzione in favore di queste aree”.

All’appello di Foglia si è unito il senatore Sibilia, ricordando anche la sua vicinanza a un territorio, come quello lauretano e del mandamento, troppo spesso dimenticato dal governo centrale e da quello regionale, entrambi di centrosinistra. Non a caso, hanno concluso Foglia e Sibilia, solo gli esponenti di Forza Italia hanno fatto sentire una presenza concreta a queste comunità.