Pd Pratola Serra: Crescenzo Fabrizio eletto il segretario L'elezione, la nomina, gli obiettivi

Si è svolto oggi, domenica 25 marzo, il Congresso del circolo del Partito Democratico di Pratola Serra, alla presenza del Garante della Federazione provinciale Giovanni Orefice.

L'Assemblea degli iscritti ha eletto quale Segretario Crescenzo Fabrizio, che sarà affiancato dal Direttivo composto da Giuseppe Mazzarella, Maria Letizia Galdo, Francesco Napolitano, Luca Cafasso, Maria Grazia Musto e Andrea Chiumiento.

Il Direttivo si riunirà nei prossimi giorni per definire le altre cariche interne e iniziare a programmare le prime iniziative politiche.

«La costituzione degli organismi direttivi rappresenta un passo importante per avviare il percorso di riorganizzazione del partito a tutti i livelli - è il primo commento del neo Segretario di circolo - e come democratici di Pratola Serra non faremo mancare il nostro contributo in termini di impegno e di idee, consapevoli, dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo, della necessità di ripartire dai territori e dal coinvolgimento degli iscritti e dei simpatizzanti nelle scelte politiche del partito».

Siep