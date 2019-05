Mercogliano, Vittorio D'Alessio è il nuovo sindaco Vince la lista "Io Scelgo Mercogliano": 50.72 per cento e 11 seggi

Vittorio D'Alessio è il nuovo primo cittadino del comune di Mercogliano. Vince con la lista "Io Scelgo Mercogliano": 3529 voti, pari al 50.72 per cento con 11 seggi. Modestino Gesualdo, con "Noi Per Mercogliano", si ferma a 2696 voti (38.75 per cento) con 4 seggi. Un seggio per il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Graziano (733 voti, 10.53 per cento). Sono 220 le schede nulle, 107 quelle bianche.