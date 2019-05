Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero è il nuovo sindaco Elezioni amministrative 2019, vince la lista "Uniti Per Mirabella"

A Mirabella Eclano vince la lista "Uniti Per Mirabella" con Giancarlo Ruggiero, eletto nuovo sindaco del comune irpino. Primo cittadino eletto con 2480 voti, pari al 55.62 per cento (8 seggi). Il Movimento 5 Stelle, con Oreste Cirillo candidato sindaco, si ferma a 1979 voti (44.38 per cento e 4 seggi). Sono 143 le schede nulle, 61 quelle bianche.