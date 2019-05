Moschiano, Claudio Rosario Addeo è il nuovo sindaco Elezioni amministrative 2019, sconfitto il sindaco uscente Mazzocca

Claudio Rosario Addeo è il nuovo primo cittadino di Moschiano. È stato eletto con la lista "Moschiano Prima Di Tutto": 630 voti per il nuovo sindaco (52.59 per cento e 7 seggi). Sconfitto il primo cittadino uscente, Angelo Mazzocca, che si ferma a 568 voti (47.41 per cento e 3 seggi). Sono 18 le schede nulle, 14 quelle bianche.