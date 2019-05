San Sossio Baronia, Giovanni Contardi è il nuovo sindaco Elezioni amministrative 2019, sconfitto Del Vecchio (96.62 contro 3.38)

Giovanni Contardi è stato eletto come nuovo primo cittadino del comune di San Sossio Baronia. Sono mille i voti per la lista "Se Vuoi Puoi Cambiare" legata a Contardi (96.62 per cento e 7 seggi). "Il Campanile" e il candidato Gerardo Del Vecchio si fermano a soli 35 voti (3.38 per cento) e a 3 seggi. Sono 52 le schede nulle, 33 quelle bianche.