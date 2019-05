Fuochi d'artificio e trombe: Giaquinto sindaco VIDEO Una lunga notte tra brindisi, commozione e fuochi pirotecnici

Con 6786 voti Girolamo Giaquinto vince il sindaco uscente Mario Bianchino che si ferma a 5202 preferenze e diventa sindaco di Montoro, fuochi d’artificio e cortei per la lunga notte delle 15 frazioni del comune della Valle dell’Irno.

La certezza della vittoria è arrivata poco dopo le 20,21, quella ufficiosa data dal controllo seggio per seggio dei rappresentanti di lista. Immediata è scattata la festa prima nel comitato elettorale di San Pietro e poi per le strade di Montoro. Un lungo corteo di auto e centinaia e centinaia di sostenitori si sono poi portati in piazza Michele Pironti, davanti alle sede del municipio, per dare vita ad un corale e festoso abbraccio. Tutto in una notte tra fuochi d’artificio per salutare il nuovo sindaco, che ha voluto comunque ingraziare e salutare i suoi due sfidanti: Silvia Romano del M5S e Mario Bianchino.

L’arrivo dei candidati vittoriosi è stato salutato da fuochi pirotecnici, da trombe e clacson suonati all’impazzata. Il paese si è letteralmente bloccato. “Una grande vittoria! Grazie a tutti! – sono state le prime parole del neo sindaco Girolamo Giaquinto, arrivato nel comitato di San Pietro – La vittoria è di tutti i montoresi che hanno voluto cambiare pagi-a. Di questa gente che ha voluto scrivere una nuova pagina per Montoro. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato. Voglio complimentarmi anche con gli avversari perché è doveroso!. E ancora un grazie di cuore a tutti”. Il neo sindaco Girolamo Giaquinto ha vinto con il 51,13%. Una vittoria che ha voluto subito condividere con la sua famiglia. Dopo la comunicazione delle vittoria Giaquinto è andato a casa per salutare i suoi familiari che lo hanno supportato in queste settimane di grande impegno, poi l’arrivo davanti al Comune salutato dal volo di palloncini azzurri e bianchi, i colori delle liste. A portarlo in municipio sono state le sue quattro liste: “Nova Montoro”, “Montoro è Libertà”, “Agorà” e “Insieme per Montoro”.

Il sindaco uscente, che era alla guida della sua unica lista Montoro Democratica, si è fermato al 42,23%. Il Movimento 5 Stelle con Silvia Romano si è fermato al 7,21.