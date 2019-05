Nusco: si rafforza l’opposizione contro De Mita L'analisi del dopo voto. Intervento di Antonio Della Fortuna

"Le recenti votazioni amministrative a Nusco fanno emergere novità importanti che alla grande stampa sono sfuggite.Il calo dei consensi del Presidente De Mita, sceso dal 80% all’attuale circa 58% e l’aumento della lista dell’opposizione (Ricominciamo da Nusco) dal 22% ad oltre il 42%."

A farlo notare è Antonio Della Fortuna neo eletto (amministrative del Comune di Nusco (Av)) tra i più votati, (con 130 preferenze) in contrapposizione della lista di Ciriaco De Mita.

"Abbiamo fatto una grande campagna elettorale dichiara Antonio Della Fortuna giovane ventitreenne tra i più votati in questa tornata elettorale. La sfida che abbiamo lanciato a De Mita inizia a dare i primi frutti.

Come giovane e come oppositore controllerò la coerenza delle numerose promesse elettorali fatte dall’attuale maggioranza. A Nusco è presente una nuova generazione capace di intercettare i nuovi bisogni della comunità con spirito libero e fuori dai vecchi condizionamenti.

Al Presidente De Mita faccio le mie congratulazioni conclude Della Fortuna, ma deve sapere che da oggi e per tutto il periodo di Giunta Legislativa avrà una opposizione forte e consapevole che non farà sconti ed utilizzerò i media e i social per informare non solo i Nuscani ma anche l’opinione pubblica Nazionale."