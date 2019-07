Mezzogiorno, Bassolino e Caldoro a confronto a Montoro Appuntamento per mercoledi 17 alle 20

I due ex presidenti della Regione Campania Antonio Bassolino e Stefano Caldoro a Montoro, in provincia di Avellino, per discutere di Mezzogiorno in occasione della presentazione del libro di Carmine Pinto " "La Guerra per il Mezzogiorno".

L'appuntamento è per mercoledì 17 luglio 2019 ore 20 presso il Giardino di Lavanda e Merletti in via Magg. V.Citro, 22 località San Bartolomeo di Montoro.

Presiede l'evento Andrea De Simone.