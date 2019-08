Il Comune di Montoro vince contro il Consorzio di Bonifica La Commission tributaria accoglie il ricorso contro il consorzio Alto Sarno

"Ad ognuno i suoi meriti. Salutiamo con grande soddisfazione la notizia dell'accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria di Salerno, contro il Consorzio di Bonifica dell'Alto Sarno, relativo agli avvisi di pagamento dell'annualitá 2018" - così in una nota l'ex sindaco Dem di Montoro Mario Bianchino che tiene a sottolineare come questo risultato sia in capo alla sua amministrazione che ha promosso e seguito la causa incaricando l'avv. Ettore De Rosa - Abbiamo vinto in primo grado, tutelando tutte le posizioni dell'Ente oggetto di imposizione. Si afferma il principio che dev'essere dimostrato il vantaggio pubblico in modo concreto. Quindi a consuntivo può essere fatta questa verifica. La prima azione sulla materia fu promossa dalla Amministrazione Bianchino giá negli anni novanta, sempre davanti al tribunale di Nocera Inferiore, con la Vertenza "Sindaco Bianchino più 400" contro il Consorzio di Bonifica. Questo per amore della verità". conclude il capogruppo di Montoro Democratica, Mario Bianchino.