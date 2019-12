Terminal dei bus, nello scontro interviene la Regione Rinviata la riunione in Provincia sulla delocalizzazione del terminal bus di piazza Kennedy

E’ stata rinviata a data da destinarsi la riunione che era stata fissata per domani – 5 dicembre – alle ore 12.00 a Palazzo Caracciolo, con il sindaco di Avellino, Gianluca Festa e l’amministratore unico di Air Mobilità Srl, Alberto De Sio per fare il punto sulle ipotesi di provvisoria delocalizzazione del

terminal bus di piazza Kennedy ad Avellino. Con una nota Air Mobilità Srl comunica di aver ricevuto convocazione in Regione Campania per il

prossimo lunedì al fine di affrontare lo stesso argomento. Di qui, la richiesta di differimento dell’incontro programmato per domani.

E dunque nel braccio di ferro tra Comune e Air adesso interviene anche la Regione Campania, settore trasporti, dove si proverà a risolvere il rebus. Ricordiamo che tutto è iniziato quando il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha chiesto di anticipare la delocalizzazione del terminal dei bus da Piazza Kennedy (peraltro già prevista per gennaio) vista la necessità di utilizzare quello spazio per allestire le attrazioni delle festività natalizie in città. L'opzione fornita dal Comune, ovvero il parcheggio dell'x rione Corea, non è stata ritenuta idonea dall'azienda di trasporto irpina. Da qui uno scontro istituzionale nel quale la Provincia ha tentato di inserirsi per mediare. A questo punto sarà direttamente Palazzo Santa Lucia a dirimere la questione.