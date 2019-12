Verso le Regionali 2020, Martusciello fa tappa in Irpinia Appuntamento alle 11 al Bar Moccia di Pratola Serra anche per un brindisi di fine anno

Domani, domenica 29 dicembre 2019, alle 11 l’europarlamentare di Forza Italia on. Fulvio Martusciello sarà presente a Pratola Serra per gli auguri di buon anno al Gran Bar Moccia. Ci sarà la partecipazione di tanti amministratori irpini, di professionisti ed altre categorie che brinderanno insieme al nuovo anno.

“Nel segno della stima e dell’amicizia, ci si prepara al prossimo anno e alle nuove sfide politiche che saranno cruciali in Irpinia e in Regione Campania”, commenta il Presidente del Consiglio Comunale, già Sindaco, di Pratola Serra, Tonino Aufiero. “Un piacevole incontro conviviale sarà l’occasione giusta per farci gli auguri e brindare insieme ad un 2020 entusiasmante e ricco di serenità per tutti”.