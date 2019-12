Regionali: "Partita chiusa, Caldoro sarà il candidato" L'europarlamentare Martusciello in Irpinia per un brindisi di fine anno con Antonio Aufiero

Un brindisi di fine anno con militanti e simpatizzanti di Forza Italia in Irpinia per ribadire che il candidato del centrodestra è Stefano Caldoro. La conferma arriva dall'europarlamentare Fulvio Martusciello che ha fatto tappa a Pratola Serra per lanciare la candidatura a consigliere regionale dell'ex sindaco della città dei motori, Antonio Aufiero. “La sala di oggi strapiena è la dimostrazione che c'è voglia di partecipare anche qui in provincia di Avellino. Un bel momento di convivialità che serve anche per ritrovarsi e capire chi ci sarà nella prossima sfida elettorale. Ho sentito il presidente Berlusconi proprio l'altro giorno e posso dire che la partita sul nome è chiusa. Sarà Caldoro il candidato governatore”. Martusciello sembra così non preoccuparsi dell'effetto Salvini sull'esodo da Forza Italia e dei mal di pancia mostrati da Fratelli d'Italia sul nome di Caldoro e valuta positivamente anche Voce libera, il movimento ispirato da Mara Carfagna: "E' una dirigente capace che senz'altro darà una mano in questa campagna elettorale per far vincere Caldoro. L'Irpinia è sempre stata terra di politici illuminati e dobbiamo riprendere quel percorso del quinquennio 2010-2015 anche qui stoppato da un governo regionale salerno-centrista e miope alle problematiche delle aree interne".