Regionali, Stefania Siano pronta a correre con Italia Viva Ex assessore alle politiche sociali di Montoro, la Siano oggi siede all'opposizione

Già assessore alle Politiche Sociali nella giunta dell’ex Sindaco Mario Bianchino, per Stefania Siano, oggi consigliera di opposizione a Montoro, c’è la concreta possibilità di una candidatura alle prossime elezioni regionali. La lista? Quella di Italia Viva, il movimento di Matteo Renzi che, in Provincia di Avellino, sta raccogliendo molte adesioni dopo il passaggio dell’attuale consigliere regionale Alaia. Una candidatura che metterebbe in difficoltà buona parte del centro sinistra che attendeva indicazioni dalla segreteria provinciale del Partito Democratico sul nome da sostenere alle prossime elezioni regionali.