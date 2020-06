"Governo blocca fondi per il trasporto, Avellino in attesa" Ne da' notizia il senatore della Lega Claudio Barbaro

C’è anche Avellino tra le 38 città italiane ad alto inquinamento di particolato PM10 e biossido di Azoto in attesa dello sblocco dei 400 milioni di Euro dal Governo per intervenire sul parco autobus del trasporto pubblico locale.

«Il capoluogo irpino è stato incluso nella graduatoria nazionale – ha commentato il sen. Claudio Barbaro, eletto nelle file della Lega Salvini Premier nel collegio plurinominale Campania 01 – Avellino, Benevento, Caserta – risultando assegnatario di quasi 6 milioni di euro. Il ministro Gualtieri non ha reso operativo provvedimento e, per questo motivo, i colleghi senatori della commissione ambiente e trasporti hanno presentato una urgente interrogazione a lui indirizzata perché chiarisca i motivi del ritardo nell’adesione del suo ministero alla ripartizione delle risorse previste. Come ha avuto modo di sottolineare il collega sen. Gianfranco Rufa, è paradossale che il Governo prosegua nella politica degli annunci e che la maggioranza giallo-rossa approvi atti di indirizzo in Parlamento sulla necessità di tutelare l’ambiente se poi non si è nemmeno in grado di sbloccare le risorse già disponibili. Aggiungo che è inutile che il Governo provochi i sindaci sulle buone pratiche da applicare sul territorio se, poi, non è in grado di premiare davvero, come nel caso di Avellino, l’impegno profuso».