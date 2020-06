"Ciarcia candidato? Continui a occuparsi di Alto Calore" Cosi il presidente Biancardi che fa chiarezza anche sulla sua discesa in campo

Il nome di Michelangelo Ciarcia, amministratore Unico di Alto Calore Servizi, prende piede in quota Pd come candidato alle prossime elezioni regionali. E si apre il dibattito politico. A margine della visita al Liceo Mancini è intervenuto sull'argomento il presidente della Provincia Domenico Biancardi.

“Ciarcia ha ottenuto la fiducia dei sindaci e della Provincia per occuparsi di Alto Calore e credo debba continuare a fare quello. Se poi si candiderà senza dimettersi, a quel punto sarà la politica a fare le sue valutazioni e capire l’imparzialità che può avere Ciarcia in una gestione così attenta e particolare nell’ambito di una provincia come la nostra e di una funzione, la sua, che attiene a tutti i paesi dell’Irpinia. Per ora mi riservo di esprimermi, ma valuteremo".

E Biancardi ha anche chiarito che non lui farà parte della contesa elettorale di settembre. “Il mio nome è tirato spesso in ballo ma credo che in questo momento così delicato e particolare devo impegnarmi solo per Palazzo Caracciolo. Il mio obiettivo resta quello"