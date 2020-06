Regionali, non solo Ciarcia: le manovre in Irpinia Il Pd riparte dagli eletti, La Lega pronta a puntare su Vecchia

Iniziano anche in Irpinia le grandi manovre per le elezioni regionali di settembre.Tante le caselle da occupare per la corsa a una poltrona di consigliere e la competizione è già aperta.

L'areadem del Pd riflette sul nome di Michelangelo Ciarcia, amministratore unico di Alto Calore ed ex sindaco di Venticano, mentre sembrano già blindate le ricandidature di Rosetta D'Amelio e Maurizio Petracca. Ci sarà di nuovo anche Francesco Todisco sempre a sostegno del Governatore uscente. Ma nel variegato universo del Pd cerca spazio anche Livio Petitto, in area decariana.

Detto che il presidente della Provincia Biancardi non farà parte della contesa elettorale, nel centrodestra la Lega cerca di affermare la propria supremazia. Domani è in programma in città un incontro alla presenza del vicesegretario nazionale Andrea Crippa. Chissà che non sarà il momento dell'investitura per il sindaco di Cassano Irpino Salvatore Vecchia e l'avvocato Biancamaria D'Agostino, già candidata alle amministrative del capoluogo nel 2019.

Da definire meglio il quadro all'interno di Forza Italia e Fratelli d'Italia, che riparte dai riferimenti Alessia Castiglione e Giovanni d'Ercole.