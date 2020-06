Regionali, Udc: De Lorenzo pronto a correre Dopo l'accordo con i centristi il partito di Cesa sostiene Stefano Caldoro nel centrodestra

Caldoro, sprint sui candidati c’è l’accordo con i centristi. Dopo la presentazione ufficiale della candidatura a presidente della Regione per la terza sfida che lo vedrà contrapposto a Vincenzo De Luca, il centrodestra prova a recuperare terreno sulla composizione delle liste.

Oltre ai tre partiti nella coalizione entra anche l’Udc di Lorenzo Cesa e Gianfranco Rotondi (con il sostegno a Napoli di Antonio Milo e Angelo Montemarano), la lista Cambiamo guidata a livello nazionale da Giovanni Toti e Quagliariello, Noi con l’Italia di Maurizio Lupi ed una lista di ispirazione ambientalista.

Nessun veto da parte di leghisti, azzurri e meloniani a dare vita alla lista del presidente a condizione di farvi confluire soprattutto candidati espressione della società civile. L’obiettivo è provare ad allargare i confini stretti del centrodestra troppo a trazione sovranista puntando a moderati o delusi dal centrosinistra. I parlamentari ed i dirigenti campani dell’Udc, Gargani, Rotondi e Cesa hanno incontrato Stefano Caldoro nei giorni scorsi per ribadire l’impegno dei democratico - cristiani per il suo ritorno alla guida della Regione.

E ci sono già alcune indicazioni sui nomi che comporranno la lista dell'UDc in Irpinia. Il primo a scaldare i motori è Pino De Lorenzo. Una lunga militanza sempre al “centro”, De Lorenzo è stato consigliere comunale ad Avellino. Alle amministrative del 2018 si è presentato a capo di una lista che vedeva uniti sia la Democrazia Cristiana che l’UDC e da allora l'impegno per una riunificazione dei democratici cristiani sul territorio non si è mai fermato.