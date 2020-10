Il Pd si ricompatta e rilancia la candidatura di Franza Assemblea ad Ariano con Enzo De Luca e Rosetta D'Amelio

Il partito democratico si ricompatta, mettendo da parte tensioni interne, incomprensioni, garantendo il suo pieno sostegno al candidato sindaco del centro sinistra Enrico Franza. Dai vertici provinciali l’invito all’unità, in attesa del congresso per rilanciare la coalizione partendo proprio dall’elezione di Franza.

“Sono certo che tutti gli elettori e gli aderenti al partito democratico voteranno Franza. A parte l’opportunità di avere un sindaco di centro sinistra ma anche nel rispetto degli stessi elettori di Ariano che lo scorso anno lo hanno votato anche in modo inaspettato rispetto al centro destra. Anche il risultato al primo turno testimonia questa disponibilità. E’ inutile nascondere le tensioni e incomprensioni ma il secondo turno, può servire proprio a ricucire i rapporti. Tutto l’elettorato si può recuperare e portare di nuovo al Governo della città Franza.

Un incontro quello di Ariano, fortemente voluto dal referente locale Nicolino Iacobacci a cui la sala ha tributato un caloroso saluto e la più sincera vicinanza per il grave lutto familiare che lo ha colpito.

E proprio da Ariano, l’annuncio di un’mminente incarico istituzionale per Rosetta D’Amelio al fianco del presidente Vincenzo De Luca dopo la mancata elezione al consiglio regionale.

“Continuerò a lavorare per il Pd e a dare ai giovani soprattutto, la possibilità di potersi affermare, nelle istituzioni e nel partito. Ho avuto già più di un colloquio con il presidente De Luca per mettere al centro degli interventi della Regione Campania, grazie alla mia competenza, tutte le problematiche che riguardano le aree interne.”

E in merito alla figura di Enrico Franza: “Credo che sia il miglior sindaco per questa città. Un giovane di qualità, serio, sostenuto da più realtà politiche, da pezzi di civismo e che sicuramente, anche nella breve esperienza della passata legislatura, ha dimostrato di avere a cuore le sorti di Ariano e farà bene. Sono qui per sostenerlo convintamente, perché Ariano, ha bisogno di una guida autorevole, giovane e di qualità.”