La Carità:"Sento di avere forza e slancio per fare il sindaco" Per amministrare Ariano serve il giusto equilibrio tra nuove energie e consolidate esperienze

«Per amministrare un comune importante come Ariano Irpino é necessario il giusto equilibrio tra nuove energie e consolidate esperienze. Ci vuole coerenza ed affidabilità. Io credo di incarnare tali caratteristiche».

Così Marco La Carità, candidato sindaco per il Comune di Ariano Irpino, si racconta agli elettori. «Ho 49 anni, sono tutto sommato “giovane” per la politica, sento di avere la forza, lo slancio e la serietà giuste per fare il sindaco di questa città, non ho mai amministrato - afferma La Carità - ma sono sempre stato vicino alla politica in maniera diretta ed indiretta, da candidato e da cronista. Insieme alla mia squadra rappresento quel centrodestra moderato e coerente che guarda ai fatti, che non si perde in schermaglie politiche, ricatti e litigi, che ascolta i cittadini, lavorando al loro servizio senza personalismi.

Dall'altro lato - continua La Carità - c'è un sindaco dimissionario dopo soli 6 mesi che ha dimostrato di non riuscire a fare sintesi in un centrosinistra perennemente spaccato e che preso da questi squilibri ha completamente perso di vista i reali problemi della città.

Questa volta poi a destabilizzare la serenità amministrativa, vi sarebbe anche il pericolo 5 Stelle con la sua politica populista. Un movimento che in soli due anni si è già sgretolato perdendo buona parte dei suoi iscritti».