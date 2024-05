L'aurora boreale illumina il cielo irpino: immagini spettacolari da Montevergine Il cielo illuminato di rosso anche nell'avellinese

Spettacolare e insolito fenomeno alle nostre latitudini nella serata di venerdì 10 maggio 2024. Sono tantissime le immagini circolate sui social dopo le 21 quando il cielo in molte zone in Italia si è colorato di rosso, in diverse tonalità a seconda dell’intensità del fenomeno osservato. Tutto merito di una tempesta geomagnetica che sta interessando la Terra. E l'incanto luminoso ha premiato anche i cieli irpini. A pubblicare lo scatto incantevole è l'Osservatorio di Montevergine e la foto , postata sulla pagina social, ha raccolto tantissimi like e condivisioni. "Una rarissima aurora boreale è quella visibile dai cieli della nostra regione in queste ore serali del 10 maggio 2024. Anche la webcam curata dall'Associazione Falchi Monteforte, che ringraziamo, ha immortalato un magnifico scatto alle 22.30", scrivono gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine, che rilanciano lo scatto. Questa volta il fenomeno era molto atteso dagli appassionati visto che era stato annunciato a causa della tempesta geomagnetica che sta colpendo la terra in queste ore e che ha reso l'aurora boreale visibile a insolite latitudini in diverse parti d'Europa.