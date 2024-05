La Del Fes Avellino vince Gara 3: battuta San Vendemiano 90-83 dopo un overtime Match point in Gara 4 al PalaDelMauro per gli irpini a un passo dalla semifinale promozione

La Del Fes Avellino supera i Rucker San Vendemiano con il risultato di 90-83 nel terzo atto della serie dei quarti di finale promozione per la Serie A2. Finale di 90-83 dopo un tempo supplementare e la squadra irpina vola sul 2-1. Domani (domenica ore 18) al PalaDelMauro la Del Fes avrà il match point per assicurare il pass per la semifinale promozione. A San Vendemiano non bastano i 32 punti di Gluditis. Gli avellinesi vincono con i 20 punti di Vasl e i 17 di Verazzo.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Playoff

Quarti di finale - Gara 3

Del Fes Avellino - Rucker San Vendemiano 90-83

Parziali: 23-13, 11-24, 22-18, 14-15, 20-13

DF Avellino: Vasl 20 (0/5, 5/8), Verazzo 17 (4/10, 3/7), Nikolic 12 (4/8, 0/0), Fresno 12 (4/7, 1/2), Chinellato 11 (3/8, 1/1), Carenza 8 (1/2, 1/2), Bortolin 6 (2/4, 0/0), Giunta 4 (1/5, 0/0), Burini, Agosto, Basco

S. Vendemiano: Gluditis 32 (4/9, 5/11), Chiumenti 17 (6/9, 0/0), Calbini 13 (4/12, 1/4), Cacace 12 (4/8, 1/3), Di Emidio 7 (1/4, 1/6), Oxilia 2 (1/4, 0/0), Zacchigna 0 (0/1, 0/1), Perin, Vettori, Laudoni, Dalla Cia