Volturara, il giuramento del nuovo sindaco Manganaro Domani in comune

Nadia Manganaro, neo sindaco di Volturara Irpina, ha convocato il primo consiglio comunale per adempiere alle prescrizioni di legge previste prima dell'avvio dell'attività amministrativa. All'ordine del giorno l'esame della condizioni di eleggibilità dei consiglieri, l'insediamento del Consiglio comunale e il giuramento del primo cittadino. Subito dopo, l'Assemblea prenderà atto della nomina della Giunta comunale e procederà alla elezione della commissione elettorale. "Il Giuramento di chi guida una comunità - afferma Manganaro - non è una semplice formalità, ma l'assunzione di un impegno solenne con tutti i cittadini. Durante la campagna elettorale mi sono impegnata con i volturaresi a servire la comunità dando sempre il massimo. Sabato confermerò questo impegno e ribadirò la esigenza di fare di Volturara una realtà sempre più unita e, al contempo, proiettata verso futuro di ulteriore crescita. In questa azione avrò il supporto prezioso di una squadra giovane, preparata, determinata. Insieme sapremo continuare sul solco tracciato da chi mi ha preceduto e potremo insieme raggiungere nuovi e importanti traguardi." Il Consiglio comunale si terrà domani, sabato 3 ottobre, alle ore 17.30 presso la Sala Comunale.