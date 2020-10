"Basta parlare di De Mita. Festa pensi alle ombre sul Comune" Il consigliere Petracca a tutto campo su Regionali e comune capoluogo

Veleni a distanza tra Ciriaco De Mita e l'ex fedelissimo Maurizio Petracca. Lo scontro si consuma sull'analisi del voto. Il sindaco di Nusco, pungolato sull'elezione di Petracca nel Pd in Consiglio regionale, ieri ha commentato cosi. "E’ il comportamento delle persone che suscita il giudizio. Quando la politica è fatta per interessi e non per obiettivi, non è un grande impegno".

A distanza di qualche ora l'ex delfino, come suo costume, da Atripalda non alimenta il fuoco sulla polemica: “A parlare è la storia di ognuno di noi e rilancia la nuova giunta De Luca deve ripatire dalle aree interne per completare quanto di buono fatto nell'ultimo quinquennio. Per il resto sono stufo di parlare sempre di De Mita, credo che la gente mi abbia premiato per il mio lavoro e il mio impegno. Ognuno ha la sua storia, e quella è lo specchio attraverso il quale le persone ci valutano".

Decisamente più pungente Petracca su Gianluca Festa e le ombre che il primo cittadino ha gettato su un presunto voto di scambio nel Pd. "Festa guardi in casa sua e non in quella degli altri. Guardi alla condizione del Comune e a ciò che accade intorno. In più di un anno mi sembra che non vada nulla bene tranne il suo sorriso. Si occupi piuttosto delle ombre, e sono tante, che ci sono su Palazzo di Città”.