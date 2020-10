Escobonus. "Sia utilizzato per le case popolari" La proposta di Aquino di NOi Campani

"Attraverso il superbonus 110%, previsto con il dl rilancio, chiediamo al governatore De Luca di mettere in campo una strategia d'investimento per ristrutturare il patrimonio abitativo della Regione Campania". Lo chiede il segretario provinciale irpino di Noi Campani, Ciro Aquino, che aggiunge: "nel programma elettorale del nostro movimento abbiamo posto particolare attenzione alla questione abitativa campana, una consapevolezza sviluppata anche a seguito della pandemia. Durante il lockdown, per necessità, abbiamo riscoperto il bisogno di avere abitazioni confortevoli".

Secondo l'esponente del movimento di Mastella "attraverso l'Agenzia campana edilizia residenziale e' possibile avviare, in ogni provincia, la ristrutturazione e la riconversione a maggiore efficienza energetica degli immobili, realizzando quello che abbiamo voluto definire il piano Fanfani per l'edilizia popolare".

Per Noi Campani e' necessario porre "particolare attenzione verso il ripopolamento e lo sviluppo delle aree interne, anche con la possibilità di ipotizzare agevolazioni abitative per le giovani coppie. E' possibile immaginare un ripopolamento dei piccoli comuni anche alla luce della definizione dello smart working all'interno dei contratti di lavoro, che dara' un forte impulso alla crescita economica delle aree interne".