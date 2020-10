Tamponi in strutture private. Alaia: così blocchiamo il covid Il consigliere regionale irpino plaude all'iniziativa regionale



“La decisione assunta dall’unità di Crisi regionale di autorizzare i laboratori privati a somministrare i tamponi ai singoli cittadini va nella direzione di una più efficace prevenzione dei contagi da Covid e risponde alla specifica richiesta da me avanzata al Governatore il mese scorso. Bene, dunque, questo ulteriore tassello nella lotta al coronavirus, indispensabile in una fase particolarmente delicata che richiede il concorso di strutture pubbliche e private e una efficace sinergia tra le stesse.” Così il consigliere regionale, Enzo Alaia.

“Abbiamo tanti laboratori privati – osserva Alaia – che già effettuano i test sierologici e che hanno attrezzature e competenze adeguate alla somministrazione dei tamponi. Giusto, dunque, che ora supportino, anche in questa attività, le Aziende sanitarie locali e le strutture pubbliche già autorizzate, in particolare nell'attività di prevenzione, che va effettuata soprattutto in realtà particolarmente a rischio come quelle scolastiche”.

“Auspico, inoltre, - aggiunge il consigliere regionale - che le nostre strutture pubbliche e private adottino tempestivamente i test salivari, non appena il Ministero della Salute avrà validato le specifiche tipologie di esame, così come annunciato dalla Unità di crisi regionale. È evidente - chiude Alaia - che questo è il momento di utilizzare tutti gli strumenti utili e riconosciuti come validi scientificamente per porre un argine al dilagare del Covid.”