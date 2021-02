Congresso Pd, slitta a marzo l'assemblea provinciale Parte in sordina il tesseramento in città

È partito in sordina il tesseramento del Pd ad Avellino. Le misure anti-Covid stanno rallentando le procedure di rinnovo, ma sullo sfondo c'è anche l'incertezza causata da questa crisi di Governo. I 660 tesserati dei circoli Pd cittadini sono chiamati ad “aggiornare” la loro partecipazione per poter poi partecipare alla platea congressuale. Sono oltre 50 le sezioni già pronte a confermare i propri iscritti.

Il mese di febbraio resta comunque decisivo per il partito di via Tagliamento. L'assemblea provinciale con la proclamazione del nuovo segretario provinciale Dem avverrà con ogni probabilità il 7 marzo e non il 28 febbraio. Ma nel frattempo si lavora alla presentazione delle candidature.

Il termine scade il 18 febbraio per i candidati a segretario, il 20 per le liste collegate. I congressi di circolo, che riguarderanno le diverse mozioni, potrebbero essere fissati al 27 febbraio.