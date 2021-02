Ato rifiuti, Tropeano (Pd) va avanti per l'adozione del piano Ultimi dettagli per definire il piano d'ambito

Tropeano va avanti, l'obiettivo è chiudere la partita entro un paio di mesi per arrivare all'adozione di un piano d'ambito e nello stesso tempo assumere la gestione delle attività del ciclo integrato dei rifiuti.

Il sindaco del Pd incontrerà i rappresentanti sindacali di categoria nei prossimi giorni. Poi sarà convocato il consiglio d’ambito per l'adozione dello strumento di programmazione. I vertici dell’ente di collina Liquorini hanno ormai definito – anche per effetto di un’attività che, nonostante la concomitante fase di emergenza, è andata avanti senza soste pure negli ultimi mesi – tutte le procedure per subentrare all’amministrazione provinciale, nelle more di quanto previsto dall’articolo 34 della legge regionale 14 del 26 maggio 2016 integrata con la legge 38 del 29 dicembre 2020, secondo cui “al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d’ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piano d’ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all’approvazione definitiva dei piani d’ambito”.