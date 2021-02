Scontro sulle commissioni, tutto da rifare? parola al Prefetto Oggi il caso delle commissioni consiliari all'attenzione del rappresentante dello Stato

Il caso commissioni al comune di Avellino approda in Prefettura. Ugo Maggio. presidente del consiglio comunale, incontra il Prefetto Spena e i rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione. L'obiettivo è chiudere una volta per tutte la vicenda legata alla composizione delle commissioni. Dopo le dimissioni di otto consiglieri dalle relative commissioni infatti non si riesce ancora a ricomporre l'assetto istituzionale. Per la maggioranza che sostiene Festa vanno sostituiti solo gli 8 membri dimissionari, per le opposizioni, rinforzate dal parere del segretario generale, Vincenzo Lissa, bisogna realizzare una delibera ex novo. Al centro il ruolo del consigliere Montanile nella Commissione Trasparenza. Le opposizioni sono pronte a chiudere gli organismi e a rieleggere il presidente dell’assise. Al prefetto toccherà indicare una soluzione per uscire dall'impasse e restituire velocemente i poteri agli organi istituzionali.