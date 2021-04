Irpinia next, confronto sul tema "La città della cura" Martedi 20 aprile alle ore 18.00

Continuano gli incontri di Controvento Avellino, Sardine d'Irpinia e Avellino Prende Parte. Prossimo appuntamento con "La città della Cura" martedi 20 aprile alle ore 18.00 in diretta sulle pagine facebook delle associazioni aderenti.

In questo periodo pandemico abbiamo di nuovo imparato ad apprezzare il valore di un Sistema Sanitario Nazionale Pubblico ma abbiamo anche visto le conseguenze tragiche di anni di tagli e di una poco efficiente organizzazione e cultura della prevenzione. Come costruire una città della Cura?

Ne parleremo con: Rosario Addeo sindaco di Moschiano, Marcello Arminio sindaco di Bisaccia, Enrico Franza sindaco di Ariano Irpino, Michele Vignola sindaco di Solofra, Michele Di Maio sindaco di Calitri, Vittorio Melito magistrato e GIorgio Fontata Università di Reggio Calabria a confronto con Gennaro Bellizzi, Enzo Rocco e Generoso Picone di Controvento Avellino e Maria Grazia Papa, Sabatino Manzi e Francesco Iandolo di Avellino Prende Parte