Prevenzione e solidarietà: Villanova del Battista ricorda Celestino Grande

Una giornata intensa e ricca di emozioni quella organizzata dall’Amos Ariano Irpino in collaborazione con il comune di Villanova del Battista, nel segno della prevenzione, della memoria e della solidarietà.

Protagonista dell’iniziativa il grande Carlo Iannace, instancabile promotore della prevenzione con le “donne in rosa”, affiancato da un’équipe di medici che hanno effettuato numerose visite gratuite a beneficio del territorio: Maria Luisa Di Cecilia, Michele Capozzi, Paolo Vitillo, Lucia Lamanna e Pietro Annese.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Iorizzo, che ha sottolineato l’orgoglio dell’intera comunità per la straordinaria partecipazione.

Il sindaco e tutta la comunità hanno voluto ricordare con profonda commozione il caro Celestino Grande, medico stimato e punto di riferimento umano e professionale per l’intero territorio. Un uomo che ha fatto della prevenzione una missione, sempre vicino alle famiglie e alle donne in rosa, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti.

Particolarmente toccante il momento dedicato alla sua memoria, con il ricordo condiviso e la consapevolezza che il suo esempio continuerà a vivere nelle azioni quotidiane di chi porta avanti il valore della prevenzione.

Il sindaco ha inoltre ricordato, a nome dell’amministrazione comunale, quanto sia stato motivo di grande orgoglio conferire la cittadinanza onoraria a Iannace, quale riconoscimento per l’impegno costante e per l’attenzione rivolta alla salute delle donne e dell’intera comunità.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutte le donne in rosa, simbolo di coraggio, forza e speranza: la loro testimonianza rappresenta un messaggio potente di vita e di fiducia nel futuro.

La giornata si è conclusa con un sentimento condiviso: la prevenzione salva vite, la memoria unisce le generazioni, la solidarietà rafforza la comunità. Perché chi ha seminato bene continua a far fiorire speranza.

Un passaggio speciale della giornata ha visto protagonista l’intera comunità di Villanova del Battista: i bambini, insieme ai genitori e agli insegnanti delle scuole, hanno raccolto offerte per un totale di 700 euro, somma che sarà devoluta ai bambini oncologici dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Un gesto semplice ma di straordinario valore, che testimonia come la solidarietà possa nascere fin da piccoli e diventare esempio concreto di comunità unita.