Super League: Gubitosa (M5s): no a club per ricchi Secondo il deputato irpino Cinque Stelle "si rischia di creare un modello elitario"

"Sono nato con un calcio giocato per strada, mi sono emozionato con il Napoli di Maradona, il Verona di Bagnoli, il Milan di Baresi, il Brescia di Baggio, la Roma di Totti, l'Avellino in serie A. Tifo, passione, competizione. La SuperLeague e' un club di super ricchi che si fa gioco della passione di milioni di tifosi che hanno reso grande questo sport".

Cosi' su fb Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle. "Rappresenta un pericoloso modello elitario e un'idea di sport in cui la partecipazione alle competizioni e' garantita a vita e non conquistata sul campo, un mondo in cui esistono le "big" che si spartiscono i guadagni e il palcoscenico e sparisce tutto il resto. Davanti a una crisi pandemica la risposta deve essere quella della solidarieta' e dell'inclusivita', non dell'esclusione. Ho frequentato il mondo del calcio, come dirigente e presidente in serie B ed ho ben chiaro fino a dove puo' arrivare la prepotenza di alcune squadre perche' l'ho conosciuta, ma questo e' il punto di non ritorno. Significherebbe affossare i sogni di intere generazioni e l'idea stessa che da sempre abbiamo avuto del gioco piu' bello del mondo", conclude.