Il museo delle acque di Caposele nella rete dei beni culturali Petracca (Pd): Il territorio irpino è ricco di eccellenze, così si alimenta la crescita"

Un altro pezzo d'Irpinia entra a far parte della Rete di valorizzazione dei musei e dei siti culturali della provincia di Avellino nell'ambito del Piano Strategico per la Cultura ed i Beni Culturali della Campania.

Oggi, alla presenza del presidente di Scabec, Antonio Bottiglieri, hanno siglato l'adesione il Comune di Caposele - presente il sindaco Lorenzo Melillo - con il Museo delle Acque ed il Museo delle Macchine di Leonardo da Vinci, il Comune di Frigento - presente il sindaco Carmine Ciullo - con Palazzo De Leo ed il Museo Archeologico, ed il Comune di Savignano Irpino - presente il sindaco Fabio Della Marra - con il Castello Guevara.

"Ancora eccellenze culturali da valorizzare per un territorio, come quello Irpino, ricchissimo e vario. Compito delle istituzioni è creare condizioni di crescita. Come stiamo provando a fare" èil commento del consigliere regionale del Pd Maurizio Petracca dalla sua bacheca social.