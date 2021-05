Morti sul lavoro, Rifondazione: "Tre al giorno, è una strage" La sicurezza sul lavoro non è una voce contabile, ma un diritto inalienabile

"Ogni giorno muoiono,in media, tre persone sui luoghi di lavoro. Donne e uomini che escono per guadagnarsi il "pane" e ritornano morti. Sistematicamente si susseguono stantie e roboanti dichiarazioni, ipocriti sensi di colpa, falsi impegni, in un Paese culturalmente mummificato, privo di senso civico, indifferente di fronte alle ingiustizie ma pronto a rivendicare i miseri privilegi offerti dai "potenti" che gestiscono la " democrazia " incompiuta" Così in una nota Tony Della Pia - Rifondazione Comunista Federazione Irpina che commenta l'ultimo episodio avvenuto in Irpinia, a Guardia de Lombardi, dove ha perso la vita un 34 enne.

"La #sicurezza sul #lavoro non e' una voce contabile, una variabile dipendente da analizzare per valutare il rapporto costi - benefici, e' un diritto inalienabile, un atto di civilta' - continua Della Pia - Certo, gli organi ispettivi e di controllo hanno un ruolo non secondario, il coordinamento e l'organizzazione degli stessi e' determinante tuttavia , noi crediamo che la questione e' soprattutto politica, allorquando ci parla dei rapporti di forza in essere, ritornano attuali il conflitto capitale/lavoro , il tema del profitto senza limiti e le spietate leggi della concorrenza che spingono i datori di lavoro ad abbassare i costi per aggiudicarsi gli appalti , la "sicurezza" per lor signori e' un "costo" manipolabile al ribasso sovente fino all'azzeramento. Non a caso le maggiori conquiste, anche riguardo alla salvaguardia della salute la classe lavoratrice le ha ottenute nell'epoca in cui l' unità e la consapevolezza di classe erano cultura sociale; la fase contemporanea ci consegna uno scenario desolante, in cui i lavoratori e le lavoratrici tornano ad essere ingranaggi del modello produttivo capitalistico ,da costruire, installare, oliare, sfruttare e sostituire una volta usurato, oppure morto! Esprimiamo vicinanza alle famiglie delle vittime" conclude Tony Della Pia