Atripalda, piano parcheggi. FdI chiama il Comune Prezioso: necessario modifiche per rilanciare il commercio

Nella serata di ieri, martedi 25 maggio, una delegazione di FDI Atripalda unitamente ad una rappresentanza del Comitato spontaneo dei residenti del Centro storico, hanno

incontrato presso la casa comunale l'assessore al Commercio e viabilità, Mirco Musto e il Comandante dei vigili urbani di Atripalda Dott. Domenico Giannetta.

"L'esigenza del confronto nasce inseguito ai grossi disagi che vivono i residenti e le attività commerciali della zona, che patiscono un atavico problema di carenza di parcheggi, aggravatosi con la realizzazione di posti riservati alle ambulanze in piazza DI Donato - spiega Antonio Prezioso Portavoce Fdi Atripalda - Nell'occasione sono state analizzate le criticità più importanti e abbiamo prospettato alcune possibili modifiche alla disposizione dei parcheggi realizzabili in tempi rapidi senza che si debba attendere la stesura del nuovo piano parcheggi preannunciato dall'Assessore. Rivalutare il centro storico, la sua funzione culturale e sociale significa garantire e rispettare i luoghi, tenere in considerazione i diritti e le necessità dei residenti, promuovere e non osteggiare le attività che vi si impiantano".