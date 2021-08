Monteforte al voto, ecco la lista del candidato sindaco Fabio Siricio Si chiama "Monteforte Libera" il progetto capeggiato dal commercialista

Ad una settimana circa dalla presentazione delle liste, continuano le adesioni al Progetto “Monteforte Libera” capeggiato dal dottore commercialista Fabio Siricio (in foto con la renziana ex ministro Maria Elena Boschi di Italia Viva). Il programma prende sempre piu` forma, i candidati in campo sono la dimostrazione che il nostro gruppo ha tanto entusiasmo e voglia di programmare lo sviluppo del nostro paese.

“C’e` voglia di nuovo e questa ventata di intraprendenza puo` arrivare solo dai giovani”, afferma Fabio Siricio, “Dopo che una terza lista e` scesa in campo - quella di Rinascita per Monteforte - con nomi recuperati dai “ruderi” della politica, siamo stati subissati di candidature spontanee. Un entusiasmo che ci ha travolti. Questo dimostra una cosa sola: c’e` voglia di nuovo e c’e` voglia di mettersi in discussione. Le vecchie favole hanno stancato e i cittadini lo sanno. Per questo ci scelgono e ci spronano ad andare avanti”.

Fabio Siricio sara` dunque a capo di una ricca rosa di nomi. Eccoli: Giuliano Del Mastro, Giovanni Mazzola, Roberto Sannino, Antonio Festa, Gennaro Di Giacomo, Salvo Meli, Sergio Crisci, Angela Sparano, Sara Frongillo,Katia Renzulli, Antonietta De Palma, Stefania Santurelli, Anna De Fazio, Mariangela De Rosa, Fulvia Iannuzzi, Elisabetta De Falco