Comunali, a San Martino Valle Caudina è sfida a due tra Pisano e Troiano Voto in Valle Caudina

San Martino Valle Caudina, presentate le liste per il rinnovo del consiglio comunale. Pasquale Pisano corre con la sua Lista Insieme per San Martino. A sfidarlo lo schieramento di Alternativa per San Martino, con il candidato sindaco Aniello Troiano.

Ecco le liste e i nomi di tutti i candidati

INSIEME PER SAN MARTINO

Candidato sindaco: Pasquale Pisano

Candidati Consiglieri:

Palerio Abate

Alfredo Ciardiello

Giuseppina D’Alessio

Annamaria D’Antonio

Odoacre Fucci

Giuseppe Ienco

Eduardo Lanzotti

Mario Lo Iaco

Giuseppe Mauriello

Giuseppe Nista

Giuseppe Pedoto

Beniamino Villanova

ALTERNATIVA PER SAN MARTINO

Candidato sindaco: Aniello Troiano

Candidati Consiglieri:

Francesco Capuano

Alessio Adamo

Luciano Brighel

Giuseppe Paride Campese

Armando Ciardiello

Carmelo Palluotto

Marco Parrrella

Pasquale Pisaniello

Costantino Ricci

Luigi Sorrentino

Antnio Viscione

Antonietta Pallotta