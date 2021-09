Aiello, le priorità di Candido: vigilanza, sviluppo, salute e tasse locali Il bilancio della campagna elettorale del candidato sindaco di Progetto Aiello

A poco più di una settimana dal voto, Gerardo Candido, candidato sindaco per la lista “Progetto Aiello”, traccia un primo bilancio della campagna elettorale.

“Io e i candidati della mia lista stiamo incontrando tantissimi concittadine e concittadini. Prediligiamo il contatto umano in piazza, oltre che nei luoghi da sempre frequentati in campagna elettorale, anche in nuovi posti: l’obiettivo è avvicinare la politica ai cittadini, alle loro esigenze, alle loro richieste”.

La partecipazione è sempre stata molto numerosa, le dirette e i video sui social, registrano l’interazione di un elevato numero di concittadini sempre più interessati alla proposta politica di “Progetto Aiello”.

“Sì, è vero, lo riscontriamo quotidianamente. L’interesse che suscitano le nostre proposte è impressionante”

Ci può indicare alcuni punti della vostra proposta politica?

“Ne indico quattro.

Parto dalla sicurezza urbana/extra-urbana e Polizia Municipale. La sicurezza e la serenità dei nostri concittadini è stata messa a dura prova da diversi spiacevoli episodi.

Ci impegneremo nell’applicare tutte le possibili soluzioni per arginare questi fenomeni. In particolare: potenziamento del contingente di polizia locale in proporzione al territorio ed alla densità abitativa; Istituzione di apposito ufficio atto alla raccolta delle segnalazioni dei cittadini; videosorveglianza da estendere alle aree decentrate e forte presenza polizia urbana; Portare a completamento il progetto controllo del vicinato.

Altro tema importante è quello dell’Addizionale comunale Irpef.

Il livello di tassazione è il massimo consentito dalla normativa 8 per mille.

Tanti altri comuni limitrofi ad Aiello del Sabato, hanno una tassazione molto più contenuta e sovente dimezzata. Bisogna ridurre tale tassazione che colpisce direttamente i redditi degli aiellesi, senza trovare alcuna giustificazione nella qualità dei servizi comunali prestati.

Come farlo? Iniziamo con l’azzerare le voci di spesa relative ai compensi degli amministratori.

E poi c’è la Casa della Salute. Siamo stati i primi a parlare dell’importanza di poter disporre di una struttura fisica dove offrire servizi di medicina generale, specialistica, servizi infermieristici e interventi di carattere sociale. Le Case della salute sono esperienza concreta di diversi Comuni italiani oramai da anni.

In questa settimana il comune di Santa Paolina ha inaugurato la sua casa.

L’idea alla base di questo paradigma è che l’integrazione dei servizi, per essere realizzata, richieda una struttura fisica nella quale collocare le cure primarie, gli specialisti, gli infermieri e gli assistenti sociali. Abbiamo tanti edifici pubblici da poter destinare a questa finalità.

Altro punto fondamentale, per noi di “Progetto Aiello”, è lo sviluppo economico del territorio all’insegna della sostenibilità ambientale.

Coniugare lo sviluppo economico con sicurezza sociale e tutela ambientale è un obiettivo centrale del nostro programma amministrativo.

Uno sviluppo economico coerente con le tradizioni storiche del nostro territorio, ma anche attento alle innovazioni in campo tecnologico e ai nuovi trend di sviluppo dell’economia.

Promuovere ed assistere i giovani sulle opportunità a loro riservate, sui finanziamenti, per mettersi in proprio, sono attività che sempre più Comuni stanno attivando con evidenti riscontri positivi. Ma non basta, occorre accompagnare i giovani nel predisporre domande di partecipazione alle agevolazioni.

Apertura dello Sportello “Resto al Sud”, elaborazione di un piano strategico per il commercio, istituzione del marchio Denominazione Comunale (De.Co.) per promozione di prodotti, tradizioni e conoscenze della tradizione popolare”.

Un programma importante, ricco di proposte, idee e con un grande lavoro che parte da lontano.

Intanto continua il tour elettorale di “Progetto Aiello”. Nei prossimi giorni ci saranno diversi incontri su tutto il territorio per parlare alla gente, per incontrare i cittadini e confrontarsi.