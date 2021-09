Montoro Democratica: "Il PNRR arrivi in consiglio comunale" "I fondi sono occasione imperdibile per il nostro territorio"

Al fine di definire il Piano Strategico per il Recupero e lo Sviluppo dell’Irpinia, la Provincia di Avellino sta raccogliendo i diversi progetti pervenuti dai Comuni per ricondurre a sistema azioni di sviluppo legate alle peculiarità e potenzialità del territorio.

Purtroppo fino ad oggi non è dato conoscere se ci sono progetti o ipotesi definite per il nostro Comune o di aree che lo includono da poter candidare a livello provinciale.

In ogni caso non può calare il silenzio nella nostra realtà nel momento in cui si prospettano opportunità epocali per costruire il futuro possibile.

Riteniamo che le nostre proposte trovino spazio e discussione nell’Assise Comunale, che rimane l’organo elettivo deputato a definire azioni programmatorie e di sviluppo per il nostro territorio. Esistono non poche e importanti ipotesi di sviluppo proponibili, ma questo deve necessariamente trovare il confronto e l’esame delle proposte sul terreno della democrazia e non della chiusura ingiustificata e incomprensibile che oggi registriamo.

Il Gruppo consiliare Montoro Democratica, pertanto, propone di portare all’esame del Consiglio Comunale la proposta di individuazione delle linee di sviluppo del territorio alla luce delle opportunità che derivano dal PNRR, tenendo conto delle richieste pervenute dalla Provincia, delle quali, ugualmente, non si è a conoscenza.

E' molto grave ignorare Commissioni Consiliari e lo stesso Consiglio Comunale rispetto a scelte strategiche irripetibili nella logica delle azioni di sviluppo. Riconduciamo, nell'ambito dei ruoli appropriati e delle competenze che appartengono agli organi comunali, le scelte che riguardano il futuro del nostro territorio e della nostra Comunità. Oltre tali aspetti un silenzio perseverante apre un problema di pratica democratica che va subito recuperato.