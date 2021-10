Elezioni a S. Martino, il commissario Bordo chiarisce: Pisano è iscritto al Pd Il consigliere regionale Maurizio Petracca ha legittimamente presenziato all'iniziativa elettorale

"In riferimento alle elezioni amministrative presso il Comune di San Martino Valle Caudina ed in particolare al sostegno che il Partito Democratico avrebbe assicurato a Pasquale Pisano, attraverso la partecipazione del Consigliere Regionale Maurizio Petracca ad una iniziativa elettorale, preciso che Pasquale Pisano risulta essere regolarmente iscritto al Partito Democratico. La sua iscrizione è stata effettuata in modalità online il 14 maggio 2021".

A chiarirlo in una nota stampa è il commissario provinciale del Partito democratico on. Michele Bordo che aggiunge: "Premesso il carattere civico degli schieramenti in campo, vista l’assenza del simbolo del PD nella competizione elettorale, sottolineo, tuttavia, che il consigliere Petracca ha legittimamente presenziato ad un’iniziativa a sostegno di un candidato sindaco iscritto al partito"