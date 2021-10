Amministrative in Irpinia, alle 12 affluenza al 12,59% Dato nettamente in calo rispetto al 2016

Affluenza decisamente in calo in Irpinia nel primo dei due giorni dedicati al rinnovo di 33 municipi. Alle 12 è andato alle urne il 12.59%, in forte ribasso rispetto al 18,72% di cinque anni negli stessi comuni. L'affluenza maggiore a Pago Vallo Lauro con il 18,61% mentre la peggiore si è registrata a Teora con il 6,15%. La prossima rilevazione alle 15.

Il dettaglio dei singoli comuni:

AIELLO DEL SABATO 16,54

AVELLA 12,51

BAGNOLI IRPINO 11,84

CALABRITTO 11,20

FORINO 14,45

FRIGENTO 9,27

GUARDIA LOMBARDI 9,24

LACEDONIA 10,34

LAURO 18,60

LIONI 7,28

MANOCALZATI 9,85

MONTAGUTO 13,81

MONTEFALCIONE 11,58

MONTEFORTE IRPINO 14,04

MONTEFREDANE 16,13

MONTEVERDE 10,99

OSPEDALETTO D'ALPINOLO 15,17

PAGO DEL VALLO DI LAURO 18,61

PETRURO IRPINO 11,67

PIETRASTORNINA 18,47

ROCCABASCERANA 14,21

ROTONDI 19,50

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 16,04

SANT'ANGELO A SCALA 14,00

SANT'ANGELO ALL'ESCA 11,66

SCAMPITELLA 13,94

SENERCHIA 15,66

SERINO 8,63

SPERONE 17,10

STURNO 12,47

TEORA 6,15

TORELLA DEI LOMBARDI 7,18

VILLAMAINA 20,59